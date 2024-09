Suomen jalkapallon hämäräpelit tutkintaan – näitä kolmea joukkuetta epäillään

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on laatinut asiasta laajan lähes 400-sivuisen raportin yhteistyössä Palloliiton kanssa. SUEK on vastaanottanut yli 40 vihjettä epäilyttävästä vedonlyönnistä tai kilpailumanipulaatiosta 2023 kesäkuusta lähtien, ja kaikki ilmoitukset liittyvät miesten Kakkoseen tai Kolmoseen.

Laajaan raportiin on saatu avustusta Euroopan jalkapalloliitto Uefalta. Se sisältää muun muassa videomateriaalia epäilyksen alla olevista ottelutapahtumista.

– On äärimmäisen tärkeää, että näihin epäilyihin pystytään reagoimaan erittäin huolellisesti ja vaaditulla vakavuudella, tilanne on poikkeuksellinen. Materiaali etenee SUEK:n kautta myös viranomaisille, mutta asian eteneminen sitä kautta on hidasta ja toistaiseksi epävarmaa, sanoo Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande tiedotteessa.