Katso koskettava hetki: Joukkoampumisen uhri Heidi Foxell seisoo ensimmäistä kertaa omilla jaloillaan loukkaantumisen jälkeen

Yksi vakavasti loukkaantuneista oli työharjoittelussa ollut poliisiopiskelija Heidi Foxell , joka on joutunut käymään läpi reilussa kymmenessä vuodessa yli viisikymmentä leikkausta. Hän toipui aluksi nopeasti, mutta hoitovirhe vuonna 2014 vei hänet pyörätuoliin.

Foxell, 35, ei ole lannistunut, vaan on käynyt kuntoutuksessa ja valmistui toukokuussa 2023 poliisiksi. Tavoitteena on vielä päästä kävelemään vaikka apuvälineiden avulla ja päästä myöhemmin tekemään töitä poliisiorganisaatiossa.

Kannustajana entiselle jalkapallomaalivahdille on puoliso Noora Salin .

– Noora sanoo, että huomenna on uusi päivä ja nyt mennään. On tosi tärkeää, että on kumppani siinä rinnalla.