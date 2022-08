Salaa kuvattu videomateriaali vallatusta ydinvoimalasta leviää – miksi Venäjä on siirtänyt raskasta sotakalustoa Zaporizhzhjan reaktorin läheisyyteen?

Ydinvoimalan sisältä on nyt kuvattu salaa videomateriaalia, josta on nähtävissä, kuinka Venäjä on tuonut ydinvoimalan sisälle monia armeijan ajoneuvoja. Venäjän ajoneuvot voi tunnistaa Z-kirjaimesta, joka on merkitty useiden ajoneuvojen keulaan. Videon kuvauspäivä tai kuvaaja ei ole tiedossa.