Teiden huono kunto ja kapeus haittaavat myös yritystoimintaa eri puolilla maata

Tie- ja rataverkon suurin haaste on 3–4 miljardin euron korjausvelka. Tämä ilmenee elinkeinoelämän järjestöjen teettämästä selvityksestä, jonka mukaan monilla valta- ja kantateillä on ongelmana teiden huono kunto, kapeus ja ohituskaistojen puute.

Selvityksen perusteella päätieverkosta huonokuntoista on koko Suomessa 13 prosenttia ja hyväkuntoista 62 prosenttia. Eniten huonokuntoisia pääteitä on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Uudellamaalla.

– Päärata on Suomen huoltovarmuudelle erityisen tärkeä väylä. Eniten huonokuntoista rataa on Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Rautatieliikenne on hyvin häiriöherkkää johtuen muun muassa Suomen rataverkon laajasta yksiraiteisuudesta, kuvailee tuloksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotteessaan.