Saksan liittokansleri tyrmää venäläisten turistiviisumien rajoittamisen – Scholzia saattaa huolestuttaa Venäjältä Saksaan tuleva kaasun toimitus

Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on toivonut EU-maiden yhteistä linjausta viisumiasiassa, mutta Saksan liittokansleri Olaf Scholz tyrmäsi eilen lehdistötilaisuudessa ajatuksen venäläisiä koskevasta viisumikiellosta.

Scholz sanoi, että koska kyseessä on "Putinin sota", kaikkien venäläisten turistiviisumeja ei pitäisi kieltää.

– Kun tiedetään, miten suuri kannatus sodalla on tavallisten venäläisten keskuudessa ja miten laajamittaista yhteiskunnallista mobilisaatiota tämä on edellyttänyt, niin ikään kuin typistää se pelkästään Putinin sodaksi on tässä tilanteessa aika erikoista, Miettinen toteaa.