Mika Aaltola: "Venäjä on käyttänyt turismia muuhunkin kuin nähtävyyksien katseluun"

Hallitus on linjauksesta yksimielinen, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiistaina.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on samoilla linjoilla siitä, että venäläisille myönnettäviä viisumeita tulee rajoittaa nopeasti.

– Fakta on kuitenkin se, että Venäjältä on uhkailtu Suomea yllätyksillä. Fakta on myös se, että Venäjä käyttänyt turismia muuhunkin (kuin) nähtävyyksien katseluun, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.