Saksalaistoimittajan saamaa "myrkyllistä viestiä" ministeri Rydmanilta ei ilmeisesti ole olemassakaan – näin toimittaja kertoo MTV Uutisille somessa kiertävästä kuvakaappauksesta

Sosiaalisen median viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) kiertää @PistolSolja-profiilin jakama kuvakaappaus, jossa Rühle ihmettelee Rydmanilta saamaansa "vastenmielistä, myrkyllistä ja aggressiivista viestiä". Kovaa vauhtia levinneellä päivityksellä on ollut vajaan vuorokauden sisällä (tilanne torstaina kello 13) jo pian puoli miljoonaa näyttöä. Sitä on jaettu uudelleen satoja kertoja ja tykkäyksiä on parituhatta.