Suomalaistutkijan Elon Muskia kritisoineesta julkaisusta Muskin omistamassa X:ssä alkoi kadota massoittain tykkäyksiä: "Tässä jää nyt paljon arvailun varaan"

"Tämä on paisunut aika isoksi"

X-viestipalvelussa eli entisessä Twitterissä on aiemminkin raportoitu samankaltaisista häiriöistä, joissa tykkäyksiä on kadonnut teknisten vikojen vuoksi. Tykkäyksiä voi kadota myös silloin, kun bottitilejä poistetaan.

Musk on tehnyt lukuisia muutoksia palveluun siirryttyä sen omistajaksi viime vuoden lopulla. Muskin on myös syytetty manipuloivan algoritmia niin, että häntä kriittisesti käsittelevien julkaisujen näkyvyyttä on rajoitettu. Lisäksi Musk on etenkin viime päivinä ollut kohun keskiössä Ukrainaan liittyvien lausuntojensa vuoksi.