Jalkapallon lilliputtimaa Färsaaret järjesti MM-karsinnoissa jättimäisen yllätyksen voittamalla Tshekin maalein 2–1.
Noin 55 000 asukkaan Färsaaret siirtyi johtoon 67. minuutilla, kun Hanus Sörensen sijoitti pallon tarkasti oikeaan alakulmaan.
Tshekki nousi tasoihin kymmenen minuuttia myöhemmin, kun Adam Karabeci pääsi tuikkaamaan maalin edestä pallon verkkoon.
Lue myös: Hollanti antoi Huuhkajille selkäsaunan
Färsaaret ei lannistunut tasoituksesta, vaan iski nopeasti kuitin. Martin Agnarsson nousi suureksi sankariksi iskemällä 2–1-voittomaalin vain muutamaa minuuttia myöhemmin.
Tshekki on FIFA:n maailmanlistalla sijalla 41 ja Färsaaret vasta sijalla 135. Färsaaret on esiintynyt MM-karsinnoissa pirteästi. Aiemmin tällä viikolla se murjoi Montenegron 4–0.
Färsaaret on lohkossaan kolmantena pisteen päässä edellä olevasta Tshekistä. Lohkoa johtaa Kroatia.