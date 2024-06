Legendat raivostuivat EM-kisojen shokkitappioon johtaneesta tuomiosta – "Tämä on skandaali"

– Tämä on skandaali. Se on naurettava (tuomio), se todella on. Openda ei tahallaan työnnä palloa kädellään juoksulinjalleen. Tuo on kova (tuomio). Valioliigassa tuo maali olisi hyväksytty, 255 ottelua Valioliigassa pelannut Chris Sutton jyrisi BBC:lle.