Kap Verde varmisti paikkansa ensi kesän jalkapallon MM-kisoissa, kun se voiti Swazimaan 3–0.
Kap Verde ratkaisi pelin toisella jaksolla iskemällä pallon kolmesti vastustajansa verkkoon. Voittonsa myötä Kap Verde varmisti lohkovoittonsa Afrikan MM-karsinnoissa ja lunasti lipun MM-kisoihin – ensimmäistä kertaa maan historiassa.
Kap Verden päihitti lohkon voittotaistelussa useasti MM-kisoissa esiintyneen Kamerunin.
Noin 525 000 asukkaan Kap Verdestä tulee asukasluvultaan toiseksi pienin maa, joka on esiintynyt jalkapallon MM-kisoissa. Listan kärjessä keikkuu kesällä 2018 MM-viheriöllä pelannut Islanti (noin 400 000 asukasta).
Kap Verde on FIFA:n maailmanrankingissa yhden pykälän Suomen edellä sijalla 70.
Kap Verden lisäksi MM-kisapaikkansa ovat jo aiemmin lunastaneet isäntämaat Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat sekä Argentiina, Brasilia, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Australia, Iran, Japani, Jordania, Etelä-Korea, Uzbekistan, Uusi-Seelanti, Algeria, Egypti, Ghana, Marokko ja Tunisia.