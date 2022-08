"Tiukka tilanne tulossa ensi talvena", ennakoi Fingrid – ministeri Lintilän mukaan osa sähkön tehoreservistä voitaisiin ottaa käyttöön

– Harkitsisin vahvasti, kannattaako järjestelmää rakentaa ensi talveksi. Meillä on tiukka tilanne tulossa ensi talvena, ja tehoreservin käyttö on todella tiukan lukon takana. Tässä tilanteessa se toimii vähän itseään vastaan. Nyt ostamme ikään kuin markkinoilta pois tuotantokapasiteettia, jota kipeästi kaivattaisiin tässä tilanteessa.

Energiavirasto tekee hankintapäätöksen tehoreserviin kuuluvista voimalaitoksista elokuun aikana. Osa tehoreserviin kuuluneista tai hakeneista voimalaitoksista on ollut käytöstä muutoin poistumassa olevia laitoksia.

Tehoreserviin turvauduttu viimeksi vuonna 2010

Tehoreservijärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen, ja sitä on tarvittu viimeksi vuonna 2010.

Fortumin Meri-Porin voimalaitos on hakenut mukaan tehoreserviin myös ensi talveksi.

– Voimalaitos on ollut tehoreservissä ja viisi vuotta ja tahtotila on, että se olisi myös seuraavalla kaudella. Laitoksen toiminta ja resurssit, kuten henkilöstö, kunnossapito ja polttoaineet, on mitoitettu tehoreservin mukaista toimintaa varten. Laitoksen ajaminen kaupallisesti sähkömarkkinoilla vaatisi täysin erilaista resursointia, kertoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.