Kaasupula on Venäjälle tuplavoitto – Yksi syy sotaretkeen Ukrainassa saattoi olla pyrkimys sekoittaa maailman energiamarkkinat

Unkari kulkee kaasukysymyksessäkin omia polkujaan. Maalla on Gazpromin kanssa 15 vuoden toimitussopimus, ja viime viikolla maiden ulkoministerit sopivat lisätoimituksista. Oletettavaa on, että Unkari maksaa kaasusta huomattavasti vähemmän kuin muut Euroopan maat.

Katja Incoronato, Udine: Italia hankkii kaasua Afrikasta

Italia on vähentänyt riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta nopeasti kevään aikana. Kun helmikuun lopulla peräti 45 prosenttia italialaisten käyttämästä maakaasusta tuli Venäjältä, osuus on heinäkuun loppuun mennessä pudonnut 25 prosenttiin.

Maakaasu on tärkeä energialähde Italiassa, ja eri arvioiden mukaan yli kaksi kolmasosaa maan kotitalouksista käyttää kaasua. Maakaasu on erittäin tärkeä myös Italian teollisuudelle.

Venäläisen kaasun merkitys on silti edelleen suuri, ja viimeksi tällä viikolla on arvioitu, että jos Gazprom katkaisee kaasutoimitukset kokonaan, Italia ajautuu taantumaan jo syksyllä. Tämä johtuu siitä, että jos kaasun käyttöä joudutaan rajoittamaan tai säännöstelemään, rajoitukset kohdistuvat ensin teollisuuteen ja vasta sen jälkeen kotitalouksiin. Vaikutus talouteen tulee siinä tapauksessa heti.

Sami Lotila, Tallinna: Virossa osataan sinnitellä

Pia Heikkilä, New Delhi: Oma energia turvataan

Intia on maailman kolmanneksi suurin energiankuluttaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Lisäksi se on neljänneksi suurin nesteytetyn maakaasun tuoja. Kaasun kulutus kasvaa noin 5 prosenttia vuodessa.

Venäjä on kehottanut Intiaa syventämään investointejaan omalle öljy- ja kaasusektorille, koska se haluaa laajentaa pakotteiden saartamien yritysten myyntiverkostoja. Samalla se haluaa syventää sekä poliittista että taloudellista yhteistyötä ystävällisiksi kokemiensa maiden kanssa. Venäjän öljy- ja kaasutuotteiden vienti Intiaan on lähes miljardi dollaria, ja venäläisten mukaan määrän kasvattamiseen on selkeät mahdollisuudet. Intia on myös avoin avaamaan kaasunjakelutoimintansa venäläisille.