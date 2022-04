Hoitajat valmistautuvat työtaistelun joukkoirtisanoutumiseen – "Kukaan ei varmastikaan halua luopua unelma-ammatistaan kevyin perustein"

Partanen työskentelee kätilönä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänen mukaansa hoitoalalla on jo vuosia oltu tilanteessa, jossa potilasturvallisuus on jatkuvasti vaarantunut.

– Kuka tahansa, jolla on eettistä omatuntoa, ymmärtää, että me ei voida jatkaa näin. Me ei voida tehdä meidän työtä riittävän hyvin, vaan se on semmoista tulipalojen sammuttelua jatkuvasti, Partanen sanoo.