Hoitajien työtaistelussa kaikuja vuoden 2007 riidasta – joukkoirtisanoutumisella uhattiin silloinkin

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden (sd.) tviittasi aiemmin tiistaina, että lakon peruuttamisen taustaalla on jokin muu syy, kuin kaavailtu potilasturvallisuuslaki.

Jos et näe Lindenin tviittiä, voit katsoa sen täältä.

Vaikutukset potilasturvaan

– Se on ollut erittäin huolestuttavaa.

Mahdollinen sovinto?

Tilanne on yhteiskuntatoimituksen päällikön mukaan erittäin vakava. Lehtimäki ihmettelee hoitajajärjestöjen vihjailuja siitä, että tilanteen ratkaisemiseksi asetettu sovittelulautakunta ei olisi tehnyt tarpeeksi umpisolmun avaamiseksi.

– Näin ei suinkaan ole…Lautakunta on tavannut eri sopijajärjestöjen edustajia ja kerännyt tietoa. Sovittelulautakunta ei ole enää mikään neuvottelu. Neuvottelut ovat epäonnistuneet jo aika vakavasti, koska tilanne on niin äärimmäisen hankala, että se on pitänyt viedä sovittelulautakuntaan.