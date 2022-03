Sairaalassa enemmän koronapotilaita kuin koskaan – iso osa tartunnoista on todettu oheislöydöksenä

Pandemian suhteen ollaan voiton puolella, mutta koronavirus itsessään ei ole katoamassa mihinkään. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä ennätysmäärä potilaita, joilla on todettu koronavirustartunta.

Iso osa heistä on kuitenkin hakeutunut hoitoon jonkin muun kuin koronaviruksesta aiheutuneen taudin vuoksi.

Iso osa sairaalapotilaista on hoidossa muista syistä

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo, että koronavirus voi löytyä sivulöydöksenä tapauksissa, joissa henkilö on hakeutunut hoitoon esimerkiksi tapaturman vuoksi.

– Osuus, jossa koronapositiivisuus on oheislöydös, on erikoissairaanhoidossa ollut neljäsosan – kolmasosan luokkaa, vähän vaihdellen eri puolilla Suomea.

– Perusterveydenhoidossa tieto on vähän sumeampaa, mutta yleisen arvion mukaan määrä on lähempänä puolta kaikista perusterveyden vuodeosaotolla olevista potilaista. Yhteensä lukumäärä on hyvinkin korkea, lähes 700, eilisen päivän tiedon mukaan, Voipio-Pulkki jatkaa.