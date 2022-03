HUSin Järvinen huolissaan hoitoalan suurlakoista: "Aiheuttaisivat terveydenhuollossa merkittäviä ongelmia"

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

THL:n mukaan neljättä annosta ei kuitenkaan tarvita, jos on saanut kolme annosta ja sairastanut koronavirustaudin.

Suosituksen piiriin kuuluvia henkilöitä on yhteensä noin 300 000. Suosituksella pyritään ehkäisemään vakavaa koronatautia, kuolemia sekä menetettyjä elinvuosia. Vakavasti immuunipuutteisille neljättä rokoteannosta on suositeltu jo aiemmin.

Valtaosa sairastuneista nuoria aikuisia

– Se johtuu pääosin siitä, että he ovat varovaisempia ja heillä on vähemmän kontakteja yhteisössä. Ei ole työkontakteja ja he tiedostavat riskin.