Yli 500 NHL-ottelua urallaan huhkinut Mark Pysyk on nauttinut kulttuurikylvystä Suomessa. Uransa ensimmäistä kertaa Euroopassa pelaava kanadalainen oli tiistaina todella lähellä ensimmäistä SM-liigaosumaa.

Pysyk, 32, pääsi uransa kolmannessa SaiPa-ottelussa loistotontille, kun TPS-ottelun avauserässä vanhanaikainen kiepautus oli senttien päässä onistumisesta.

Maalinteko ei ole ollut puolustajalle aivan arkipäivää. Edellisen kerran verkko on heilunut NHL:ssä Buffalo Sabresin paidassa kaudella 2021–2022. Viime vuonna Pysyk kiekkoili AHLssä.

Raimo Helmisen joukkue niisti lopulta Turusta pisteet 2–1-lukemin. Se on historiallisesti jo 11. voitto putkeen.

– Peli ei alkanut kuten toivoimme, mutta hyvä, että saimme voittoputken ja hyvän koppihengen pidettyä hengissä, Pysyk kommentoi MTV Urheilulle ottelun jälkeen.

Pysykin NHL-kokemus kattaa siis puolentuhatta peliä Buffalossa, Dallasissa ja Floridassa. SaiPa-siirto kohahdutti Suomessa. Lappeenrantalaisjoukkue ei ole viime vuosina naaraillut vastaavanlaisia nimimiehiä.

Mark Pysyk on SaiPan miehiä.

Pysykille uran ensimmäinen Euroopan-visiitti on ollut tähän asti loistava kokemus.

– Tämä on ollut mahtavaa. Olen ollut Suomessa vasta viikon. Joukkuekaverini ovat hyviä tyyppejä. Jäälle on hauskaa mennä. Voittaminenkin on mukavaa, Pysyk sanailee.

Sensaatiomaisesti suorittava SaiPa-remmi on vakuuttanut kokeneen NHL-miehen.

– Joukkueemme tekee kovasti töitä. Se on täynnä pelaajia, jotka rakastavat lätkää. Intohimoa on valtavasti.

Marraskuinen Lappeenranta ei välttämättä aivan täysin vastaa NHL:n kirkkaita valoja, mutta Albertan provinssin Sherwood Parkista kotoisin oleva Pysyk vakuuttaa viihtyneensä itärajan tunnelmissa.

– Olen kävellyt ympäri järveä ja käynyt parissa eri saunassa. Ihmiset ovat fantastisia. Olen nauttinut tähän saakka, Pysyk päättää.