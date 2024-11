SaiPan tähtihyökkääjä Antti Kalapudas nauttii tällä hetkellä täysin rinnoin pelaamisesta SM-liigan kuumimmassa joukkueessa.

SaiPa on jo useamman viikon ajan ollut SM-liigan kuumin joukkue. Tiistaina se kasvatti voittoputkensa jo 11 ottelun mittaiseksi, kun se kellisti TPS:n niukasti maalein 2–1.

SaiPan suorituksesta tekee entistä huikeamman se fakta, että kymmenen viimeisintä voittoa ovat tulleet varsinaisella peliajalla.

Kahdella edelliskaudella SM-liigan sarjajumboksi jäänyt joukkue elää tällä hetkellä ennätyksellisessä hurmiossa, mutta mistä joukkueen huippuvire oikein kumpuaa?

– Se on lähtenyt ihan tuolta arjesta asti. Ollaan kovassa kunnossa. Pelitapa on aika simppeli ja koko joukkue on ostanut sen ja on sitoutunut tähän touhuun. Sitä kautta on lähtenyt positiivinen kierre käyntiin ja olemme pelanneet todella hyvin, SaiPan tähtihyökkääjä Antti Kalapudas summaa MTV Urheilulle.

– Varsinkin lähiaikoina olemme voittaneet paljon tällaisia maalin pelejä. Ehkä siihen on tullut sellainen rauha ja luotto, että tietää, että olemme onnistuneet tässä, niin miksemme onnistuisi tänäänkin, Kalapudas jatkaa.

SaiPa siirtyi täksi kaudeksi uuteen valmennukseen, kun Raimo Helminen astui seuran päävalmentajaksi. Helminen on löytänyt joukkueelleen toimivan pelitavan, jonka avulla pelaajat saavat loistaa.

Kalapudas korostaa Helmisen merkitystä SaiPan huippuvireen taustalla.

– Onhan se paljon hänen ansiotaan. Meillä on hyvä työrauha tuossa. Ja aika simppeli tuo pelitapa, niin sitä on helppo toteuttaa. Moni pelaa isolla itseluottamuksella. On sellainen rauha tuossa tekemisessä, niin on helppo pelata, Kalapudas summaa.

SaiPan vahvat otteet ovat saaneet lappeenrantalaisetkin sekaisin. Viime perjantain Tappara-ottelussa Kisapuiston jäähalli oli ensimmäisen kerran loppuunmyyty sitten vuoden 2015.

Kolmatta kauttaan SaiPassa pelaava Kalapudas on kahdella edelliskaudella saanut kokea luita ja ytimiä myöten SaiPan pitkän alakulon, joten ei ihmekään, että Lappeenrantaan rantautunut kiekkohurmos saa suupielet hymyyn.

– Nyt on todella nättiä. En ole varmaan tällaista kokenutkaan – moneen vuoteen ainakaan. Kyllä tästä pitää nauttia. On kiva lähteä joka peliin, Kalapudas myhäilee.

SaiPan käynnissä oleva voittoputki on seurahistorian paras. Kuinka pitkäksi huima voittokulku voi vielä venyä?

– Toivottavasti mahdollisimman pitkäksi. Kyllä me lähdemme peli kerrallaan. Meidän pitää olla joka pelissä parhaimmillaan, että ansaitsemme pisteitä.