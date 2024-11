Raimo Helminen suitsuttaa Lappeenrannan kiekkohurmosta – tulevaisuudestaan naseva heitto

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen on luonut Lappeenrantaan hienon kiekkohurmoksen.

Täksi kaudeksi SaiPan penkin taakse siirtynyt Helminen on saanut kahdella edelliskaudella SM-liigan sarjajumboksi jääneen joukkueen nousemaan tuhkasta.

SaiPa liitää tällä hetkellä 11 ottelun voittoputkessa ja on SM-liigassa toisella sijalla. Helminen myöntää, että hienosta alkukaudesta voi olla ylpeä.

– Tietenkin. Olemme pystyneet voittamaan tiukkoja pelejä. Tosi tasaisia ovat olleet kaikki pelit ja maalin pelejähän me pelaamme. Ei me mistään pelistä karkuun päästä, Helminen toteaa MTV Urheilulle.

Vaikka Helminen adjutantteineen ovat osaltaan isossa roolissa SaiPan menestystarinassa, sysää Helminen itselleen tuttuun tyyliinsä valokeilan pelaajiin.

– Koko valmennustiimi on varmaan tehnyt hyvää työtä. Kai jätkäkin ovat tykänneet, kun pelaavat yhdessä hyvin ja ovat löytäneet keskenään hyvän kemian. Hehän siellä kentälle kuitenkin loppujen lopuksi pelaavat. Se on tärkeintä, että heillä se homma pelittää, Helminen sanoo.

SaiPan upeat otteet näkyvät myös seuran kotiotteluissa. Yleisö on löytänyt hyvällä prosentilla lehtereille ja koko kaupunki elää riemukkaassa kiekkohurmoksessa. Helminen on seurannut kaupungin buumia hymy huulilla.

– Se on aina hieno asia, kun yleisöä on kotihallissa. Se on pelaajille tosi hieno asia. Kyllä se sitä fiilistä nostaa, Helminen myhäilee.

Helminen solmi kesällä yksivuotisen valmennussopimuksen SaiPan kanssa. Vahvat otteet ovat kuitenkin käynnistäneet jo tässä vaiheessa kautta spekulaatiot Helmisen tulevaisuudesta. Valmentaja itse kuittaa tulevaisuuspuheet nasevasti.

– Aika näyttää sen, mitä tässä isona tehtäisiin, Helminen heittää pilke silmäkulmassa.