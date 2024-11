KalPalta valtava valmentajauutinen

– Sami on luontainen valinta meidän valmentajapolullamme seuraavaksi päävalmentajaksi. Meille on erittäin tärkeää pitää kiinni seuran identiteetistä ja pelitavasta. Sami on ollut isossa osassa rakentamassa ja muovaamassa pelitapaamme ja nyt hän pääsee entisestään kehittämään sitä, sekä viemään koko seuraa eteenpäin päävalmentajana. Samilla on erinomaiset johtamis- ja sosiaaliset taidot ja me uskomme vahvasti, että on modernin ajan huippuvalmentaja, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine perustelee seuran tiedotteessa.