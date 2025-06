SM-liigan huippuseura julkaisi jättimäiset sopimukset

Jääkiekon SM-liigaseura Rauman Lukko julkaisi kaksi isoa sopimusuutista keskiviikkona.

Raumalaisseura on tehnyt päävalmentaja Tomi Lämsän kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen. Hänellä on vielä vuosi vanhaa sopimusta jäljellä, joten Lämsä toimii seuran päävalmentajana vuodet 2025-2028. Myös urheilujohtaja Kalle Sahlstedtin kanssa on tehty pitkä jatkodiili. Hän toimii seurassa seuraavat neljä vuotta.

– Omissa ajatuksissa laadukas tekeminen pohjautuu aina pitkäjänteisyyteen sekä säännöllisten rutiinien tuomiin tuloksiin. Tomin ja Kallen jatkolla tuota ajatusta viedään taas yhdessä eteenpäin, Lukon toimitusjohtaja Rafael Eerola kertoo tiedotteessa.

– Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat todella arvokkaita asioita tässä ympäristössä ja organisaatiolle on erittäin tärkeä asia saada huippuvalmentaja kiinnitettyä pitkäksi aika, urheilujohtaja jatkaa.

Lämsä on toiminut Lukon päävalmentaja kolme viimeistä kautta. Sahlstedt on ollut Lukon urheilujohtajana edelliset yhdeksän kautta.

Rauman Lukko oli viime kaudella SM-liigassa neljäs. Se voitti runkosarjan, mutta hävisi välierissä SaiPalle. Pronssiottelussa Ilves kukisti raumalaiset.