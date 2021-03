Saimi Hoyer uskoo pahimman olevan takana – hotelli Punkaharjun sulkeminen koronan takia saa hänet yhä itkemään: "Tuli romahdus”

Saimi Hoyerin perustama Hotelli Punkaharju on taistellut vuoden ajan koronaa vastaan.

– Se oli hirveä hetki, kun saatiin kuulla, että nyt se korona on täällä, muistelee Hotelli Punkaharjua emännöivä Saimi Hoyer viime kevättä, kun koronapandemian todellisuus iski päälle täysillä.

Punkaharjulle oli kokoontunut Johanna Oraksen maalauskurssin iloisia osallistujia. He olivat odottaneet pitkään, että pääsevät maalaamaan ja purkamaan työstressiään.

Hotelli Punkaharju ei ole saanut koronatukia

Vuodet ovat olleet kaikkea muuta kuin helppoja. Hotelliyritys Punkaharjun Luontomatkailu Oy:n liiketoiminta on ollut tähän asti kannattamatonta. Tämän takia yritys ei ole saanut koronakriisin tukia.

– Meillä on ollut aika tiukkoja nämä viisi edellistä vuotta, siitä asti kun avattiin. Tässä on ollut hurjia myrskyjä ja niiden läpi on menty. Että ei nyt ole se hetki, että edes harkitsisin sitä kaatumista, Hoyer sanoo.