Saimi Hoyer hotelli Punkaharjun konkurssista: Hotelli on suljettu ja toiminta loppunut – "Rahat jäävät nyt jonnekin, puhutaan aika isoista summista"

Kuluva kevät on ollut yrittäjälle ja entiselle huippumalli Saimi Hoyerille hurjaa aikaa, kun hänen omistamansa historiallinen hotelli Punkaharju ajautui konkurssiin .

Uutisen ympäriltä on riittänyt niin otsikoita mediassa, kuin keskustelua somessa.

– Hotelli on suljettu. Toiminta Punkaharjun Luontomatkailu Oy:ssa on loppunut.

Julkisuudessa on ollut puhetta myös Rantasalmella sijaitsevan hotelli- ja kylpylätoimintaan keskittyvän Hotel & Spa Resort Järvisydämen mahdollisista hotelli Punkaharjun ostamisaikeista. Myös näihin puheisiin Hoyer vastaa, ettei voi asiasta puhua, vaan että asiasta päättävät velkojat ja pesänhoitaja.

– Joudun maksamaan Suur-Savon Osuuspankille 100 000 euroa. Se on sellainen, mikä yrittäjän täytyy ottaa: riskejä, epäonnistumisen pelkoa. Olen myös pääomittanut yritystä, ja ne rahat jäävät nyt jonnekin. Puhutaan aika isoista summista.

Voimaa pojista ja huolta työntekijöistä

Hoyer kertoo, että on saanut voimaa hurjan kevään aikana omista kahdesta pojastaan.

– He ovat tsempanneet minua paljon. Toinen Helsingissä asuvista pojista sanoi juuri ennen tätä lähetystä, että "mennään sitten kuvausten jälkeen safkalle", Hoyer sanoo.

Vaikka voimaa lähipiiriltä on tullutkin ja tulee, on Hoyer huolissaan hotelli Punkaharjun työntekijöistä ja toivoo, että he pääsisivät vielä hotellille takaisin.