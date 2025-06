Verkkokalastuskielto päättyy Saimaalla maanantaina, kuutit yhä vaarassa

Verkkokalastus on vaarallista uhanalaisen saimaannorpan kuuteille, jotka sotkeutuvat verkkoihin isoja norppia helpommin.

Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto päättyy Saimaalla maanantaina. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, ely-keskukset ja Metsähallitus suosittelevat kuitenkin välttämään verkkokalastusta edelleen heinäkuussa ja ohjaavat käyttämään norppavesillä muita pyyntimuotoja.

Viranomaisten mukaan verkkokalastus on vaarallista saimaannorpan kuuteille heinäkuussa, koska ne ovat vielä pieniä ja sotkeutuvat verkkoihin isoja norppia helpommin.

– Kevätaikaisen verkkokiellon ansiosta entistä useampi norppa säilyy hengissä, mutta valitettavasti osa kalanpyydyskuolleisuudesta on siirtynyt loppukesälle ja syksyyn, minkä vuoksi verkkokalastuksesta pidättäytyminen on tärkeää myös kiellon päätyttyä, Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila sanoo tiedotteessa.

Tänä vuonna saimaannorpan pesälaskennoissa havaittiin ennätykselliset 111 kuuttia. Kannan kasvua hidastaa kuitenkin kuuttien suuri kuolleisuus.

Saimaa merkittävä kalastusalue

Norppakanta on kasvanut suojelutoimien ansiosta. Saimaannorppa on palannut pesimään alueille, joilta se on aikaisemmin hävinnyt ihmisen toiminnan vuoksi.

Siksi kalastusrajoitusalueita on laajennettu, mutta norppia liikkuu yhä enemmän myös niiden ulkopuolella. Kun kanta kasvaa ja pesimäalue laajenee, myös kuuttien riski jäädä verkkoihin kasvaa.

Saimaa on merkittävää kalastusaluetta, ja alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Lisäksi alueella on runsaasti vapaa-ajankalastajia.

