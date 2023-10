Saimaannorppien määrä kasvoi kymmenillä yksilöillä noin 480:een

Saimaannorppien määrä on tänä vuonna kasvanut kymmenillä yksilöillä noin 480:een, käy ilmi Metsähallituksen julkaisemasta uudesta kanta-arviosta. Viime vuonna kannan suuruus oli noin 436 yksilöä.



Vuosittain tehtävä kanta-arvio kuvaa tilannetta kunkin vuoden tammikuussa, jolloin kanta on pienimmillään. Keväällä syntyneistä kuuteista eloon jäävät ovat siis mukana vasta ensi vuoden arviossa.



Suojelutoimien ansiosta saimaannorppien määrä on kaksinkertaistunut reilussa 20 vuodessa, Metsähallitus kertoo. Kasvu on silti hidasta, ja jo yksittäisen vuoden huonot pesimäolosuhteet voivat taittaa sen.