Sähköpyöräsi voi tarvita liikennevakuutuksen – tämä nyrkkisääntö paljastaa, poljetko tulpatonta mopoa

Sähköavusteisia polkupyöriä myytiin Suomessa viime vuonna 43 000 kappaletta. Kysyntä on kasvanut huimasti, ja markkinoilla on erilaisia sähköpyöriä joka lähtöön kaupunkikruisereista täysiverisiin maastopyöriin.

Kuluttajan on oltava sähköpyöräkaupoilla tarkkana, sillä markkinoilla on kahdenlaisia pyöriä. Pyörät, joissa moottorin teho on enintään 250 wattia, ja avustus kytkeytyy pois päältä 25 tuntikilometrin nopeudessa, ovat lain mukaan polkupyöriä.