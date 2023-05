Älä lähde tällaisella sähköpyörällä liikenteeseen

Sähköpyörien suosio kasvaa edelleen voimakkaasti. Vuonna 2019 niitä meni kaupaksi noin 16 000, mutta vuonna 2021 jo yli 40 000. Pyörien saatavuudessa on kuitenkin ollut suuria haasteita johtuen komponenttipulasta, minkä on arvioitu näkyneen myös vuoden 2021 myynneissä.

Kuluttajan on kuitenkin oltava sähköpyöräkaupoilla tarkkana, sillä markkinoilla on kahdenlaisia pyöriä. Toisiin on hankittava pakollinen liikennevakuutus, toisiin ei.

Mieleen kannattaakin siis painaa nyrkkisääntö 250/25. Sähköpyörä ei tarvitse liikennevakuutusta, jos sen maksimiteho on 250 wattia ja maksimikulkunopeus avustettuna 25 km/h. Jos teho tai nopeus avustettuna menee näiden yli, on pyörälle hankittava liikennevakuutus.

Mikäli tehoa on pyörässä yli 1 000 wattia, saa sillä ajaa liikenteessä vain silloin, jos se on rekisteröity mopoksi ja sille on hankittu liikennevakuutus. Käytännössä mopoksi rekisteröinti onnistuu vain silloin, jos laite on myös tyyppihyväksytty mopoksi.