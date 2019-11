Sähköpotkulautojen ympäristöystävällisyys on pitkälti myytti: Kuluttavat suhteessa enemmän kuin täpötäysi linja-auto

Kansainvälisissä tutkimuksissa sähköpotkulaudat häviävät ympäristöystävällisyydessä esimerkiksi linja-autoille, kun se on täynnä matkustajia, ilmenee Tilastokeskuksen kokoavassa blogikirjoituksessa. Vaikka sähköpotkulautoja on markkinoitu ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, niiden erityinen ympäristöystävällisyys on pitkälti harhakuva.