Sähkönjakelun hinta laskee lähes 230 000 Carunan asiakkaalla – tällainen on keskimääräinen säästö

Tällaiset ovat säästöt

Alueen verkko on pitkälti uudistettu, ja verkon kustannuksia on jakamassa yhä useampi asiakas. Caruna Espoolla on sähköverkkoa 36 metriä asiakasta kohden, ja sen investoinnit vuonna 2020 olivat 95 euroa asiakasta kohden. Caruna Espoon sähkönjakeluhinnat ovat Suomen edullisimman neljänneksen joukossa jakeluyhtiöistä.