Sähkön hinta nousee – millainen sopimus kannattaa valita?

– Niukkuus kaasun saatavuudessa on nostanut maakaasun hintaa, mikä on vaikuttanut etenkin Keski-Euroopassa sähkön hintaan nostavasti viime vuoden syksystä alkaen. Nousu on viime aikoina jyrkentynyt, koska siellä kaasun rooli sähkön tuotannossa on merkittävä.