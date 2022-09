Sähkömarkkinoilla absurdi tilanne: Hinnat piinaavat kuluttajia, mutta kunnat ja valtio rikastuvat

Hän painottaa, ettei lausu mielipiteitään Helenin hallituksen eikä Helsingin kaupungin edustajana. Soininvaara on Helsingissä kaupunginvaltuutettuna.

– Normaaliaikoina sähkömarkkinoiden periaate, että sähkön hinta määräytyy kalleimman voimalaitoksen mukaan, on looginen. Jokainen kuluttaja pitää käynnissä kalleinta voimalaitosta. Se kannustaa säästämään ja kalleimman voimalaitoksen tuotanto vähenee, jos sähköä säästetään.

– Nyt tilanne on se, että sähkön hinta on ajoittain järjettömän korkea. Se on kuluttajille kohtuutonta. Vanhojen voimalaitosten omistajille siitä syntyy aika isoja voittoja.