Näillä tempuilla Paula ja Jan pitävät 250 neliön talonsa sähkölaskun mahdollisimman pienenä – Omakotiliitto sähkön hinnannoususta: "Pienituloisten on mahdotonta suojautua"

Sähkön hinta on kovassa nousussa . Ilmiö herättää suurta huolta Omakotiliitossa talous- ja kehityspäällikkö Katja Keräsen mukaan.

– Suomessakin on tunnistettu energiaköyhyyttä. Pienituloisten on mahdotonta suojautua kehittämällä omaa energiatuotantoa ja normaalituloisillekin kyse voi olla isoista investoinneista, Keränen kertoo.

Sähkön hinnan nousu vaikuttaa vahvimmin pörssisähköä käyttäviin. Pörssisähkön hinta on ollut yhtä korkealla viimeksi tammi-helmikuussa 2010.

Kuluttajista noin kymmenellä prosentilla on sähkösopimus, jossa hinta vaihtelee tunneittain Pohjoismaisen pörssisähkön hinnan mukaisesti.

Keräsen mukaan pörssisähkösopimuksen vaihtoa kannattaa harkita. Hänen mukaansa hyvä vaihtoehto on kahden vuoden määräaikainen energiamaksu.

Jos pörssisähköstä ei halua luopua, ison säästön voi tehdä siirtämällä sähkön kulutusta yöaikaan mahdollisuuksien mukaan. Pörssisähkö on yöllä halvempaa.

Omakotiliiton mukaan suurinta osaa omakotiasujista suojaa se, että heillä on määräaikaiset, kiintät sopimushinnat.

Sähkönkulutuksen vähentäminen ja optimointi

Tämä on tiedostettu jo taloa rakentaessa, sillä talossa on paksut eristeet. Pariskunta on tehnyt paljon suuren talon lämmityskulujen leikkaamiseksi.