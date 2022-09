Sähkökriisi kirpaisee ja inflaatio laukkaa – näin suomalaisten omat talousvaikeudet näkyvät ukrainalaisten auttamisessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut valtavan humanitaarisen kriisin, ja tähän mennessä noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa hyökkäyksen alettua. Avustusjärjestöjen työlle on maassa suuri tarve, ja ukrainaisille on virrannut monenlaista tukea myös suomalaisilta.