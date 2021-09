Nälkäpäivä-keräys alkaa – tällaiset teemat herättävät auttamishalun suomalaisissa

Nälkäpäivä on keräys, joka järjestetään joka vuosi syyskuussa. Nälkäpäivän äiti oli pälkäneläinen vapaaehtoinen Mailis Korhonen, joka keksi idean "kaikkien pälkäneläisten rahankeruutalkoista" vuonna 1980.

Auttamishalu kasvoi pandemian aikana

– Se on nyt puolentoista vuoden aikana tasoittunut, mutta ei kuitenkaan laskenut verrattuna kriisiä edeltävään aikaan, Hostila toteaa.

– Lahjoittamisen määrä on meillä hieman kasvanut pandemia-aikana, kertoo myös Amnesty International Suomen varainhankintapäällikkö Jukka Myllyniemi.

– Samasta kertovat lähes kaikki kansainväliset tutkimukset asiasta. On vaikea sanoa, että onko kyse siitä, että ihmiset olisivat nyt herkempiä lahjoittamaan, vai onko kyse esimerkiksi siitä, että monet järjestöt joutuivat miettimään varainhankintansa toimintaa uudelleen ja samalla kehittyivät, Myllyniemi pohtii.

– Laskua on nähty erityisesti merkkipäivälahjoituksissa, johtuen todennäköisesti vain siitä, että merkkipäiviä ei ole korona-aikana juuri vietetty, Heino jatkaa.

Keräys siirtyy yhä enemmän sähköiseen muotoon

Erilaisten auttamistapojen kirjo on kasvanut myös tekniikan kehityksen myötä.

– Meillä ei ole ollut lainkaan feissareita eikä nykyään edes käteislippaita eli lahjoittaminen on tapahtunut netin kautta. Etenkin helpot tavat lahjoittaa, esimerkiksi MobilePay, ovat kasvattaneet suosiotaan, Hostila kertoo.

Etätyön lisääntymisellä oli koronavuonna vaikutuksensa niin sanottujen "face to face" -kerääjien toimintaan – potentiaalisia lahjoittajia kun näkyi katukuvassa vähemmän.

– Meillä Amnestylla kasvua on ollut kaikilla osa-alueilla. Monissa maissa nettilahjoittamisen määrä kasvoi valtavasti, koska katukerääminen keskeytyi. Kyse voi toisaalta olla siitä, että etäillessä ihmiset saattavat reagoida paremmin sähköisiin viesteihin, Myllyniemi sanoo.

– Kaiken kaikkiaan suunta on ollut jo vuosia se, että digitaalinen lahjoittaminen kasvaa. Tänä vuonna face to face -katuvarainhankinta sujui huonommin kuin aiemmin, ja tuon kohdalla myös tulevat vuodet ovat kiinnostavia: mitä enemmän ollaan etätyössä, sitä vähemmän kaupungilla on työmatkalaisia, Heino toteaa.