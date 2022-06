Sähköbussit tekemässä vallankumousta – joensuulaista kuljettajaa hirvittää auton toimintamatka talvella: "Jännittää ainakin"

Ensirekisteröinneissä sähköbussit ohittivat perinteiset dieselit viime vuoden aikana ja muutostahti on kiihtynyt alkuvuonna.

Suhteellisesti korkein sähkön osuus autokalustosta on nyt Joensuussa, jossa on käytössä 13 sähköbussia kesän loppuun mennessä. Se on kaluston kokonaismäärään suhteutettuna paljon.