Bensalenkkari Marko vaihtoi sähköautoon – näin paljon hän on säästänyt alle vuodessa

Sähköautojen lataaminen kustantaa Lindvallille muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa. Toinen autoista on ollut käytössä helmikuusta lähtien, kilometrejä on kertynyt noin 20 000.

Lindvallilla on käytössä pörssisähkö ja auton lataus on automatisoitu yön halvimmille tunneille. Lindvall seuraa säästöjen kertymistä sovelluksella, johon hän on syöttänyt autojensa tiedot.