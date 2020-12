Sähköbussien määrä viisinkertaistuu paikallisliikenteessä ensi vuonna – taustalla EU-direktiivi

Tällä hetkellä Suomen kaupunkien kaduilla ajaa noin 50 täysin sähköllä liikkuvaa bussia Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ensi vuoden lopulla sähköbusseja on noin 250.

– Ilmiö on tapahtumassa vähän joka puolella: Kilpailutetaan bussilinjoja ja sinne saadaan enemmän sähköbusseja kuin kilpailutuksessa vaadittiin. Sähköbussit alkavat olla kilpailukykyisiä dieselbussien kanssa, Marko Paakkinen sanoo.

Hinta kaksinkertainen dieselbussiin nähden

Ensi kesänä yli 100 sähköbussia Turun ja Helsingin seudun joukkoliikenteeseen tuovan Nobinan toimitusjohtajan Petri Aunon mukaan sähköbussin hankintahinta on noin kaksinkertainen verrattuna dieselbussiin.

Taustalla EU-direktiivi

– Ei näytä kovin haastavalta siihen direktiiviin vastaaminen. Toki EU katsoo asiaa koko Suomen osalta, mutta trendi on laajenemaan päin. Keskikokoisetkin kaupungit siirtyvät isojen lisäksi ostamaan sähköbusseja, joten varmasti muutkin alkavat miettiä, että pitäisi tehdä jotain, Paakkinen sanoo.

Kuopio ylittää vaatimukset ensi kesänä

– Kesäkuussa meille tulee 13 uutta sähköbussia. Toisen polven biodiesel on myös käytössä, ja kesäkuussa liki 80 prosenttia meillä on puhtaita ajoneuvoja. Paikallisliikenteessä meillä on noin kuusikymmentä bussia.