Bussit sähköistyvät pääkaupunkiseudulla, kuljettaja ihastui uuteen työkaluunsa – "Kun vähän antaa kaasua, se kulkee kuin itsestään"

Markkinoilla on myös vaihtoehtoja täysähköbusseille. Alangon mukaan päästöttömät vetybussit ovat toistaiseksi vielä liian varhaisessa kehitysvaiheessa. Kaasubussien käytössä on taas ollut teknisiä ongelmia.

Sähköbussin hankintahinta on merkittävästi dieselbussia kalliimpi, jopa kaksikertainen. Siitä huolimatta bussioperaattorin on taloudellisesti kannattavia käyttää sähköä,

Kiinalaisyhtiö on maailman suurin bussien valmistaja

Uudet bussit on valmistanut kiinalainen Zhengzhou Yutong Group, joka on Financial Timesin mukaan maailman suurin linja-autojen valmistaja. Yhtiön valmistaa noin 65 000 linja-autoa vuodessa.

– Täytyy sanoa, että tämä on yksi parhaista mitä olen ajanut: erittäin pehmeä ja kun ei ole mekaanista vaihdelaatikkoa, niin tämä ei nyi. Tämä on myös mukava jarruttaa, rullaa hyvin. Kun antaa pikkaisen kaasua, niin se kulkee kuin itsestään.

– Kuljettajat ovat kertoneet, että he ovat työpäivän jälkeen paljon virkeämpiä kuin dieselbussilla ajaessaan, kun tärinää, nykimistä ja melua on vähemmän.

Hiljaisuus on otettu huomioon

Ehkä selvin ero vanhoihin busseihin on hiljaisuus. Matalalla nopeudella edes rengasmelu ei kuulu kunnolla sisälle. Hiljaisuus on myös turvallisuuskysymys, johon on varauduttu. Sähköbussissa onkin lisäosa, joka ainakin helsinkiläisille on tuttu lähinnä raitiovaunuista.