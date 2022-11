Sähköauton hankintatuki ei loppunutkaan – Traficomilta iloisia uutisia auton ostamista pohtiville

Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukiin on osoitettu noin 1,5 miljoonan euron lisämääräraha vuoden 2022 neljännessä lisätalousarviossa, tiedottaa liikenne- ja viestintävirasto Traficom . Alkuperäinen, vuodelle 2022 tarkoitettu hieman yli 17 miljoonan euron määräraha ehdittiin varaamaan loppuun syyskuun lopulla.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi syyskuussa, että hankintatuki on täyttänyt tehtävänsä muutoksen vauhdittajana.

– Monia harmittaa, että hankintatuki loppuu, mutta yhteiskunnan ja ilmaston kannalta on hienoa, että siirtymä sähköiseen liikenteeseen on paljon nopeampaa kuin ennustettiin. Nyt kysyntä on jo ylittänyt tarjonnan, Harakka totesi liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa.