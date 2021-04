Saharasta Suomen lumihangille satanut hiekka innostaa tutkijoita: Tuhansien näytteiden tutkiminen alkoi Ilmatieteen laitoksella

"Ihania kirjeitä päiväkotilapsilta"

– Yllätti todella positiivisesti. On ollut hienoa nähdä, miten monet ihmiset ovat halunneet tähän osallistua. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat meille näytteen lähettäneet. Meille on tullut myös ihania kirjeitä jopa päiväkotilapsilta, mainitsee Meinander.

– Tämä muoto on ratkaiseva siinä, että 20 prosenttia pidemmän matkan pystyy kulkemaan partikkeli, joka ei ole pallomainen vaan siinä on ulokkeita, se on monikulmio. Tällä hetkellä on paljon malleja, joissa suurin hiukkanen, joka otetaan huomioon, on vain 20 mikrometriä. Mallit eivät ole osanneet huomioida sitä, että paljon isommatkin partikkelit voivat matkustaa pitkän matkan, selittää Meinander.