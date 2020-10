Suomalaistutkijat selvittivät Arabiemiraateissa, voiko sadetta tehdä – sateen tekemistä kokeiltu 50 maassa

Arabiemiraateissa ilmasto on kuiva ja kuuma. Lisää sadetta kaivattaisiin kipeästi. Suomalaistutkijat selvittivät 3,5 vuoden ajan, miten alueen sateita voisi voimistaa. Hankkeen budjetti oli yli miljoona euroa.

– Meidän mallinnusten mukaan se on eritäin vaikeaa Arabiemiraateissa. Siellä on hyvin kuiva se ilmakehä. Vaikka pilvet saataisiin satamaan, kuivat kerrokset pilven alla ovat sellaisia, että ne sadepisarat haihtuvat matkalla maahan eli haasteellista on, toteaa tutkimusprfessori Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta.

Maan vedenkulutus ylittää vesivarannot

Vedenkulutus Arabiemiraateissa ylittää reippaasti vesivarannot.

– Sehän on käytännössä aavikkoa koko maa ja siellä elämäntyyli on aika luksus eli he käyttävät yli 30 kertaa enemmän vettä kuin luonnollisesti sillä alueella muodostuu, tietää Korhonen.

Vaikka tutkimustulokset eivät ole rohkaisevia, Arabiemiraateissa ei lakata yrittämästä.

– Kyllä he tekevät siellä aktiivisesti lentoja, noin 150 vuodessa, joilla he pyrkivät saamaan pilviä satamaan enemmän. Me ei sanota, ettei se onnistuisi missään tilanteessa, mutta me sanotaan, että se on hyvin vaikeata yleensä niissä tilanteissa, mitä siellä on, selittää Korhonen.

Monissa maissa kokeillaan sään muokkaamista

Sinänsä sateen tekeminen on yleistä. Sitä kokeillaan noin 50 maassa.

– Kaupalliset toimijat yrittävät tehdä sadetta Yhdysvalloissa. Kiinassa ja Venäjällä yritetään paljonkin, mainitsee Korhonen.

Sinänsä sateen tekeminen on melko yksinkertaista. Esimerkiksi lentokoneesta levitetään pienhiukkasia, käytännössä suolaseosta tai hopeajodidia, pilven alle. Tarkoitus on aikaansaada enemmän isoja sadepisaroita, joita painovoima vetää alaspäin.

Sateiden lisäämisellä pyritään muun muassa kasvattamaan viljelykasvien satoja. Sateita on myös yritetty siirtää toiseen paikkaan esimerkiksi Pekingin olympialaisten aikana.

– Se tieteellinen todistusaineisto sille, toimiiko tämä sateen muokkaus, on aika heikkoa. Tiedetään, että joissakin tilanteissa mahdollisesti, pohtii Korhonen.

Sateen tarve kasvaa tulevaisuudessa

Sään muokkaamisen mahdollisia haittoja vasta pohditaan. Joissakin maissa sateen tekemisessä käytetään hopeajodidihiukkasia, jotka ovat myrkyllisiä. Toistaiseksi niiden ei kuitenkaan ole havaittu aiheuttavan merkittäviä ympäristöhaittoja. Muitakin epäilyjä on.

– Tietysti keskustelua käydään, että onko se sade pois jostain muualta. Mutta kun puhutaan lyhytaikaisten sääilmiöiden, niiden muokkaamisen yrittämisestä, niin niillä ei sinänsä mitään pitkäaikaisia vaikutuksia ole, uskoo Korhonen.