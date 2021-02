Saharasta Suomeen tullutta hiekkaa hamutaan Ilmatieteen laitoksella – "onnenkantamoisella" pyritään tutkimaan pilviä

– Minua kiinnostaa se, miten tehokkaita jääkiteen ytimiä nämä pölyhiukkaset ovat. Eli jos hiekkaa joutuu ylempään ilmakehään, sanotaan yli seitsemän kilometrin korkeuteen, muodostavatko ne tehokkaasti näiden yläpilvien jääkiteitä ympärilleen. Koska jos muodostavat, sillä on merkitystä siihen, millaisia niiden pilvien ilmastolliset ominaisuudet ovat maapallolle saapuvan auringonvalon kannalta, Laaksonen kertoo.

Laboratoriotesti kertoo, missä oloissa hiekan ympärille muodostuu jäätä

– Sitten nähdään, että kun tietynlaista hiukkasta pistetään sinne, missä lämmössä ja kosteudessa syntyy jääkiteitä. Jos ne ovat tehokkaita jääytimiä, jäätä muodostuu jo, kun suhteellinen ilmankosteus on just ja just sellainen, että jäätä voisi ylipäätään muodostua, Laaksonen kertoo.