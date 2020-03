Sadoilta yritysvaikuttajilta suorasanainen vetoomus pääministeri Marinille ‒ nämä kymmenen toimenpidettä hallituksen ja eduskunnan tulisi tehdä heti

Ruotsi tukee taloutta 28 miljardilla eurolla ja Suomen täytyy pystyä suhteessa samaan. Tuhannet suomalaiset yrittäjät ja yritysjohtajat kokevat, että he ovat nyt yksin ja omillaan. Mutta onneksi se ei ole totta. Me olemme samassa veneessä. Me emme ole yritysten tai yrittäjien asialla. Me puolustamme yhteiskuntaa.