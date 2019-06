Riemunkiljahduksia ja tuohtuneita tuhahduksia – näin hallitusohjelmaa on ruodittu eri aloilla

– Samapalkkaisuusohjelmasta on vahva kirjaus. Palkka-avoimuutta aiotaan lisätä lainsäädännön keinoin ja raskaussyrjintää ehkäistään entistä paremmin. (Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK )

– Tavoite tiivistää veropohjaa ja uudistaa verotukien rakennetta on kannatettava. Energia- ja kulutusverojen ja liikenteen verojen muutosten vaikutukset pieni- ja keskituloisille on huomioitava osana tuloverotusta. (Antti Palola, puheenjohtaja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK )

– Nopeat raideyhteydet parantavat työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta, kun ihmisten on mahdollista käydä töissä aiempaa kauempaa ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle syntyy lisää asumisen mahdollisuuksia. (Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT)

– Nyt on vaarana, että toteutettava energiaverouudistus rapauttaa suuresti useiden metsäteollisuuden tehtaiden toimintaedellytyksiä. (Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus)

Poliitikot



– Tulevan hallituksen linjana on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Oli kunnia olla mukana neuvotteluissa. (Sanna Marin, varapuheenjohtaja, sd.)

– On tärkeää, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen taso halutaan turvata. Tosin tukipolitiikkaa tulee uudistaa siihen suuntaan, että tuet kohdennetaan jatkossa entistä paremmin aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon. (Elsi Katainen, europarlamentaarikko, kesk.)

– Hallitusohjelman ensimmäinen sana on #ilmastonmuutos. Ensimmäistä kertaa koskaan hallitusohjelmaan on kirjattu määräaika, jolloin Suomen on oltava hiilineutraali. (Emma Kari, kansanedustaja, vihr.)