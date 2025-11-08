Sanna Marinin yleisötilaisuus Helsingin yliopistolla oli loppuunmyyty.
Lauantai-iltapäivänä yli 600 ihmistä kokoontui Helsingin yliopiston juhlasaliin kuulemaan Suomen entistä pääministeriä Sanna Marinia (sd.). Marin saapui valkoisten pilarien kehystämään hulppeaan saliin pitkään jatkuneiden aplodien saattelemana. Marin ja häntä tilaisuudessa haastatellut Baba Lybeck sanoivat saaneensa kylmiä väreitä aplodeista.
Ennen tapahtumaa opiskelijat Sanni Vuollet ja Vilma Vähäkangas pohtivat, että entisen pääministerin kuuleminen on kiinnostavaa politiikan opintojen kannalta. Heidän mielestään Marin on mielenkiintoinen henkilö, josta he haluavat tietää lisää.
Vähäkangas sanoo, että Marinista on kirjoitettu paljon mediassa, mutta hänestä on kiinnostavaa kuulla, miten Marin itse kertoo tapahtumista.
Vuollet näkee, että nuorille Marin on ensimmäisiä heidän aikanaan aikana vallassa olleita mieleen jääneitä merkkihenkilöitä. Hänelle Marinin kaudelta mieleen on jäänyt erityisesti korona-aika, joka vaikutti nuoriin merkittävästi.