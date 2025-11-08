Vähäkangas sanoo, että Marinista on kirjoitettu paljon mediassa, mutta hänestä on kiinnostavaa kuulla, miten Marin itse kertoo tapahtumista.

Ennen tapahtumaa opiskelijat Sanni Vuollet ja Vilma Vähäkangas pohtivat, että entisen pääministerin kuuleminen on kiinnostavaa politiikan opintojen kannalta. Heidän mielestään Marin on mielenkiintoinen henkilö, josta he haluavat tietää lisää.

Vähäkangas ajattelee, että siinä, miten eri sukupolvet näkevät Marinin, on eroja. Vanhemmat ihmiset saattavat hänestä tarkastella Marinia ehkä konservatiivisemmin. Nuoret pitävät rohkeammasta tavasta olla ja toimia ja saattavat Vähäkankaan mielestä saada siitä toivoa.