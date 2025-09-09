Saavatko talouspakotteet Venäjän päättämään sodan? Asiantuntija arvioi

Pakotepolitiikasta vastaavan erikoislähettilään läsnäolo Trumpin ja eurooppalaisten johtajien tapaamisessa voisi EK:n johtajan mukaan kieliä siitä, että puheenaiheena saattaisivat olla Venäjään liittyvät pakotteet.

Eilen maanantaina tuli tieto siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui jälleen eurooppalaisia johtajia Valkoiseen taloon.

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista kertoo, että tapaamisesta tiedetään tässä vaiheessa aika vähän. Esimerkiksi delegaation kokoonpanosta ei tiedetä juuri mitään.

Muutamia heikkoja viestejä on saatu. Esimerkiksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei olisi menossa eikä myöskään presidentti Alexander Stubb.

– Vaikuttaa, että on ehkä pikkuisen matalamman tason tapaaminen, mutta mitään virallista ei ole kerrottu. Tämä on tietynlaista strategisen tiedon panttaamista. Ehkä ei haluta myöskään Venäjälle signaloida tarpeeksi yksityiskohtaisesti, mistä tässä on kyse, Särkkä miettii.

Pakotteita luvassa?

EK:n johtaja Petri Vuorion mukaan EU:n pakotepolitiikasta vastaavan erikoislähettilään David O’Sullivanin läsnäolo kielii siitä, että kysymyksessä saattaisivat olla Venäjään liittyvät pakotteet, joista Trump on puhunut.

– On puhuttu, että hän olisi siellä keskustelemassa siitä, miten Yhdysvallat ja EU tekee yhteistyötä Venäjä-pakotteiden asettamisessa.

Yhdysvallat on esimerkiksi esittänyt, että se lähtisi mukaan toissijaisiin pakotteisiin, jotka osoittaisivat Kiinaa eli öljyn ostajia kohtaan.

Toinen asia on Vuorion mukaan se, että Yhdysvallat painostaa Euroopan Unionia lopettamaan omat fossiilisten polttoaineiden ostamisen Venäjältä ja ostamaan ne Yhdysvalloista.

Pakotteet tuskin lopettaisivat sotaa

Vuorio arvioi, että pakotteilla ei todennäköisesti pystytä päättämään sotaa, mutta se tekee sodankäynnistä paljon kalliimpaa Venäjälle.

– Uskon kyllä, että Ukraina olisi saattanut hävitä sodan ilman lännen pakoterintamaa.

Vuorion mukaan öljykauppa on Venäjän päätulonlähde, johon ei ole täysimääräisesti toistaiseksi puututtu ja johon hän arvioi, että kenties nyt tähdätään kovemmin keinoin.

Pakotteiden toimeenpano olisi Särkän mukaan merkittävää. Yksi tärkeimmistä asioista voisi olla se, että jos ja kun tapaaminen tapahtuu, Euroopan Unioni ensimmäistä kertaa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa koordinoidusti tekisi tällaisen liikkeen Venäjän pakotteita kohti ja katkaisisi kaulan valtioilta, jotka käyvät kauppaa Venäjän kanssa.

– Esimerkiksi Intia, joka on ostanut hyvinkin paljon raakaöljyä Venäjältä tämän sodan aikana.