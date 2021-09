Säätiö: Salainen etäopetus al-Holin leirin lapsille toimi yllättävän hyvin – Suomen toiminnan uskotaan olevan ainoa laatuaan

Opetus toteutettiin lasten äitien kännyköihin lähetetyin viestein. Yhteensä vapaaehtoiseen etäopetukseen on osallistunut 23 lasta.

Helsingin Sanomien mukaan etäopetus on turvallisuussyistä pidetty salassa Suomessakin. Se oli leirillä olleille vaarallista.

Helsingin Sanomien mukaan kurdijoukot häiritsevät tietoliikenneyhteyksiä leirillä. Osa suomalaisista on myös siirretty pienemmälle al-Rojin leirille, jossa valvonta on tiukempaa.

Haavisto: Etäopetuksen avulla lapset on haluttu pitää integroituneena Suomeen

Al-Holin leirillä Syyriassa olleille suomalaislapsille annetun etäopetuksen tavoitteena on ollut turvata lasten oikeuksia ja pitää heidät integroituneena Suomeen, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Hänen käsityksensä mukaan Suomi on ainoa maa, joka on järjestänyt etäopetusta al-Holin leirille. Haaviston käsityksen mukaan etäkoulun järjestämiseen vaadittavat yhteydet ovat katkenneet, koska kurdiviranomaisilla on ollut pyrkimys estää teknisillä välineillä puhelinten käyttöä leirillä.