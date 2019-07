Ministeriö: Isis-leirillä olevien lasten tuominen ilman äitien lupaa vaikeaa, tai jopa mahdotonta – ongelmana paikallisten viranomaisten puute

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on erityisenä haasteena pidetty sitä, että paikan päällä ei ole selkeää viranomaistahoa vastassa.

– Se on niihin oloihin arvioitu, että siihen saakka ei päästä. Siellä ei ole edes sitä toimivaa viranomaista, jonka kanssa huostaanotosta keskusteltaisiin, Kumpulainen kertoo.

– Muualla maailmassa keskusteltaisiin kohdemaan kanssa. Meillä on kaikenlaisia erinäisiä tilanteita, joissa siirretään lapsia maasta toiseen. Mutta tässä ei ole sitä yhteistyökumppania, Kumpulainen avaa järjestelyn ongelmallisuutta.

– Jos olisi kontakti äiteihin, niin kuinka moni äiti olisi halukas saattamaan lapsensa pois sieltä leiriltä jäämällä itse. Se on se, mitä itse äitinä mietin, Kumpulainen sanoo.

Selvitykset leiriläisten kohtalosta jatkuvat



Ministeriö on valmiina, vaikka leiriltä tultaisiin huomenna



Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt laajalti tilanteen oikeusperustaa sekä lastensuojelua ja sen toimintamahdollisuuksia ulkomailla. Ministeriö on tuonut selvityksen aikana esille lasten oikeuksia, esimerkiksi perhekäsitettä ja lapsen oikeutta perheeseen.

– Lähinnä on haettu lainpykäliä esille siitä, mikä on laillista ja laitonta, ja mikä suotavaa. Lisäksi on mietitty sitä mahdollista siirtorealismia, Kumpulainen kertoo.