Brasiliassa Lula palaa presidentiksi vaikeissa olosuhteissa – väistyvä presidentti Bolsonaro lensi Floridaan ja jätti virkansa viimetunnit varapresidentilleen

Tällainen on Brasilian presidentiksi valittu Lula – ay-aktivistista presidentiksi.

Bolsonarolle tappio liian karvas

Ainakin liian karvaaksi vaalitappio osoittautui. Bolsonaro ilmoitti etukäteen, ettei hän aio noudattaa perinteitä ja ojentaa seuraajalleen presidentin virallista olkanauhaa. Samasta kunniasta on kieltäytynyt myös varapresidentti Mourão, ilmeisen huono häviäjä hänkin.

Bolsonarolla on paljon fanaattisia kannattajia, Trumpin malliin. Nämä bolsonaristat pitävät vaalitulosta epäilyttävänä tai suorastaan väärennettynä, ja vaativat armeijan väliintuloa. Heistä moni kokee tulleensa nyt petetyksi, kun johtaja poistui yllättäen maasta.

"Kuin poikaystävä olisi jättänyt"

Harras katolinen Bolsonaro on muistanut edesmennyttä paavi Benedictusta.

Antivasemmistolaisuus istuu syvällä Bolsonaron katolisissa ja protestanttisissa evankelikaalisissa kannattajissa. Siksi he myös haluavat armeijan puuttuvan peliin. Bolsonaro, entinen asevoimien kapteeni, on puolestaan ylistänyt maan sotilasdiktatuurin aikaa.

Armeija tuskin puuttuu peliin

Näin tuskin käy. Takavuosikymmenien sotilasdiktatuurit yhdistettynä globaalin talouden monimutkaisuuksiin ja ongelmiin eivät houkuttele korkeita upseereja vallan kahvaan. Vaara epäonnistua on erittäin suuri. Asevoimien oma selvitys presidentinvaaleista puolestaan totesi, ettei huijausta tapahtunut.

Jo vuosina 2003–2010 presidenttinä olleen Lulan kolmas nelivuotiskausi on kaikkea muuta kuin helppo, vaikka hän on kaiken kokenut, kansainvälisesti liikkuva politiikan kehäkettu, enemmän käytännön tekijä kuin edeltäjänsä kaltainen tiukan ideologinen johtaja.

Iäkäs Lula jatkaa tiukassa tilanteessa

Lula on jo 77-vuotias. Ikä alkaa painaa, vaikka mies on tarmokas ja karismaattinen. Poliittisesti Brasilia on ja pysynee pitkään poliittisesti pahoin jakautuneena.